Hochrangige Hamas-Delegation unter Leitung von Haniyeh besucht Iran

Eine informierte Quelle in der Islamischen Widerstandsbewegung der Hamas teilte dem Palästinensischen Informationszentrum mit, dass Ismail Haniyeh, der Chef des Politbüros der Bewegung, an der Spitze einer hochrangigen Delegation in den Iran reisen und an der Amtseinführungszeremonie des gewählten Präsidenten Masoud Pezeshkian teilnehmen wird.

Ein Mitglied der Kommission für nationale Sicherheit und Außenpolitik des iranischen Parlaments sagte: Delegationen aus 80 Ländern der Welt, darunter 11 Parlamentspräsidenten, vier Vizepräsidenten, vier Premierminister und zwei Präsidenten, werden an der Amtseinführung des iranischen Präsidenten teilnehmen.

Am Montag erklärte Alaeddin Boroujerdi die Einzelheiten der Amtseinführungszeremonie von Masoud Pezeshkian, dem neunten Präsidenten der Islamischen Republik Iran, mit den Worten: In den internationalen Beziehungen ist es üblich, Präsidenten, Parlamentspräsidenten und andere Beamte verschiedener Länder zur Einweihungszeremonie einzuladen.