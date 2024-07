Delegationen aus 80 Ländern sind bei der Amtseinführungszeremonie des Präsidenten anwesend

Am Montag erklärte Alaeddin Boroujerdi die Einzelheiten der Amtseinführungszeremonie von Masoud Pezeshkian, dem neunten Präsidenten der Islamischen Republik Iran, mit den Worten: In den internationalen Beziehungen ist es üblich, Präsidenten, Parlamentspräsidenten und andere Beamte verschiedener Länder zur Einweihungszeremonie einzuladen.

'Die Bedingungen für die Amtseinführung in dieser Amtszeit des Präsidenten sind wegen des Märtyrertodes von Ayatollah Raisi etwas Besonderes. Denn während seiner Zeit als Präsident hatte er viele benachbarte und befreundete Länder bereist, was diese Länder dazu veranlasste, zur Zeit seines Märtyrertodes eine öffentliche Trauer auszurufen.', fügte er hinzu.

Ihm zufolge haben diese Bedingungen verschiedene Länder dazu veranlasst, ihre Bereitschaft zu bekunden, an der Einweihungszeremonie teilzunehmen.

'Demnach sind 80 Länder bei der Einweihungszeremonie anwesend, und 11 Parlamentspräsidenten, vier stellvertretende Parlamentspräsidenten, vier Premierminister und zwei Präsidenten sowie Sondergesandte, Minister der Länder und stellvertretende Minister werden bei der Zeremonie anwesend sein.', so er.

Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, der oberste Führer der Islamischen Revolution, ernannte Masoud Pezeshkian zum Präsidenten der Islamischen Republik Iran.

Die offizielle Amtseinführung des gewählten Präsidenten fand am Sonntag in Anwesenheit des Führers der Islamischen Revolution und einer Gruppe von Beamten in der Husseiniyya von Imam Khomeini statt.