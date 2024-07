Die schrecklichen Bedingungen der palästinensischen Gefangenen in den Gefängnissen des zionistischen Regimes

Die erbärmlichen Bedingungen in den Gefängnissen des zionistischen Regimes haben zum Selbstmord zahlreicher Gefangener geführt.

Die Organisation palästinensischer Gefangener und Freigelassener gab in einer Erklärung bekannt: „Die Bedingungen im Ofer-Gefängnis in der Nähe von Ramallah sind so schlimm, dass aufgrund der ungünstigen Bedingungen in diesem Gefängnis mindestens sieben palästinensische Gefangene Selbstmord begangen haben.“

Diese Organisation fügte hinzu: „Diese Selbstmorde ereigneten sich aufgrund der schlechten Bedingungen in der Haftanstalt, der Gewalt der Gefängniswärter, der Unterernährung und der Vernachlässigung der Gesundheit und Behandlung der Gefangenen.“

„Das faschistische Verhalten der zionistischen Gefängniswärter gegenüber den Palästinensern hat dazu geführt, dass sie den Tod dem Leben in Gefangenschaft vorziehen“, hieß es in dieser Erklärung.