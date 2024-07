Augenzeugen: Israels Abwehrrakete war die Ursache der Explosion in Majdal Schams

Teheran (IRNA) - In Fortsetzung der weit verbreiteten Zweifel an der Darstellung des israelischen Regimes hinsichtlich der Explosion in der Stadt „Majdal Shams“ im besetzten Golan sagen nun auch die Bewohner dieser Stadt, dass sie die Worte der Besatzer nicht akzeptieren.

Der Reporter von Al-Arabi TV berichtete, mehrere Augenzeugen am Explosionsort in der Stadt „Majdal Shams“ hätten ihm gesagt, dass die israelische Luftverteidigung die Ursache für die schwere Explosion sei. Sie sagten, sie hätten mit eigenen Augen gesehen, dass das Iron Dome-System von den Höhen „Jabel el Sheikh“ aus feuerte und die Abwehrrakete direkt im Fußballstadion landete. Der Reporter des Al-Arabi-Netzwerks betonte, dass die Bewohner von Majdal Schams den Worten Israels zum Vorfall vom gestrigen Abend (dass die Hisbollah für den Angriff verantwortlich sei) keinen Glauben schenkten. Eine israelische Hilfstruppe teilte dem Al-Araby-Reporter außerdem mit, dass mehrere Augenzeugen davon ausgingen, dass die israelische Abwehrrakete und das Iron-Dome-System die Ursache für die Explosion seien. Diese israelische Hilfstruppe weigerte sich aus Angst vor einer Verhaftung, interviewt zu werden und sagte, dass seine Worte zu seiner Inhaftierung führen würden.