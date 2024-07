Botschafter von Teheran in Beirut: Iran hat stets Frieden und Stabilität in der Region unterstützt

Teheran (IRNA) - Mojtaba Amani, der iranische Botschafter in Beirut, sagte am Samstagabend als Reaktion auf die Drohungen des zionistischen Regimes gegen den Libanon: „Wir suchen keinen Krieg und haben immer Frieden und Stabilität in der Region unterstützt.“

„Erstens erwarten wir keinen Krieg und die Wahrscheinlichkeit seines Auftretens ist aufgrund der aufgezwungenen Machtgleichungen sehr gering. Zweitens streben wir keinen Krieg an, denn die Islamische Republik Iran hat immer versucht, Spannungen und Konflikte in der Region abzubauen“, erklärte er. „Drittens haben wir keine Angst vor dem Krieg, und unsere Feinde müssen sich vorstellen, was wir angesichts der Macht und Autorität, die wir haben, und der Verteidigung, die wir gegen Widerstand bieten, tun können“, stellte er fest.