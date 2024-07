Die Fortsetzung des Krieges in Gaza ist ein Verbrechen gegen die gesamte Menschlichkeit

„Während der Premierminister des zionistischen Regimes im US-Kongress mehr Waffen fordert, greifen die Kämpfer dieses Regimes die Schulen und Lager der wehrlosen Flüchtlinge in Gaza an“, schrieb Naser Kanaani.

„Das Massaker an der Schule in Deir al-Balah, in der Tausende palästinensischer Flüchtlinge lebten, ist die jüngste Errungenschaft der bedingungslosen Unterstützung der US-Regierung für das zionistische Regime“, betonte er.

„Die Unterstützung dieser Verbrechen verstößt gegen alle internationalen Gesetze und Vorschriften sowie gegen humanitäre und moralische Grundsätze“, schloss er.