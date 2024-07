Die Zahl der Märtyrer in Gaza erreicht 39.258 Menschen

In den letzten 24 Stunden verübte die zionistische Armee im Gazastreifen vier Verbrechen, bei denen 41 Palästinenser starben und 103 verletzt wurden.

Einschließlich dieser Märtyrer und Verwundeten sind seit Beginn der Angriffe des zionistischen Regimes auf den Gazastreifen 39.258 Menschen den Märtyrertod erlitten und 90.589 verletzt worden.

Ärzte ohne Grenzen (MSF) warnte letzte Woche in einer kürzlich veröffentlichten Erklärung vor der katastrophalen Situation in den Krankenhäusern des Gazastreifens und erklärte, dass es in den Krankenhäusern in der Region an den grundlegendsten Einrichtungen fehle und dass jede Sekunde mehr Menschen infolge der anhaltenden Situation sterben.