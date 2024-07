Die Schließung des Islamischen Zentrums Hamburg ist ein Angriff auf die Verfechter von Freiheit und Menschenrechten

Teheran (IRNA) - Ayatollah Hossein Nouri Hamadani von der Taqlid-Behörde sagte in einer Botschaft, in der er die Schließung des Islamischen Zentrums in Deutschland verurteilte: „Diese kulturelle Unterdrückung ist eine Verletzung der Heiligkeit aller Muslime und ein Angriff auf die Rechte aller vereinten Menschen, die sich für Gerechtigkeit, Freiheit, Spiritualität und Menschenrechte einsetzen.“

„Die Schließung des Islamischen Zentrums in Deutschland hat bei allen religiösen Menschen, Liberalen und Anhängern echter Menschenrechte und Religionsfreiheit große Besorgnis ausgelöst“, erklärte er. „Ich erwarte, dass die Bundesregierung diese Fehlentscheidung, die sich zugunsten von Extremisten und Religions- und Freiheitsfeinden und gegen die Rechtsverfahren und sogar die Gesetze dieses Landes richtet, so schnell wie möglich überdenkt“, fügte er hinzu. „Es ist notwendig, dass religiöse Zentren und internationale Kreise sowie globale Menschenrechtszentren auf der ganzen Welt diesem menschenfeindlichen Verhalten entgegentreten, indem sie sich mit den unterdrückten Muslimen in Deutschland solidarisieren und sie unterstützen“, bekräftigte er. Das Bundesinnenministerium erhob Vorwürfe gegen die Aktivitäten des Islamischen Zentrums Hamburg und löste die Schließung dieser Organisation und ihrer Zweigstellen auf.