Bombenanschlag auf acht UN-Schulen in Gaza

Teheran (IRNA) - Das Hilfswerk der Vereinten Nationen für palästinensische Flüchtlinge (UNRWA) gab am Freitagabend bekannt, dass die israelische Armee in den letzten zwei Wochen acht Schulen dieser Organisation in Gaza bombardiert habe.

UNRWA hatte zuvor bekannt gegeben, dass seit Beginn des Krieges in Gaza etwa 70 % der Schulen der Organisation Ziel von Angriffen der zionistischen Armee waren. Das Hilfswerk der Vereinten Nationen für palästinensische Flüchtlinge hat betont, dass seit Beginn des Krieges 539 palästinensische Flüchtlinge durch die Bombardierung von Schulen und zugehörigen Zentren im Gazastreifen den Märtyrertod erlitten haben. UNRWA gab außerdem bekannt, dass neun von zehn in Gaza lebenden Menschen aufgrund der Verbrechen des zionistischen Regimes gewaltsam aus ihren Häusern vertrieben wurden.