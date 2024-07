Die Vorwürfe der Zionisten gegen den Iran bei den Olympischen Spielen sollen die öffentliche Meinung ablenken

In einer online geteilten Nachricht erklärte Nasser Kanani: Die Anschuldigungen und Hassreden des Ministers des Kindermordregimes Israel gegen die Islamische Republik Iran im Zusammenhang mit den Olympischen Spielen 2024 in Paris sind ein verzweifelter Versuch, die öffentliche Meinung der Welt vom Völkermord in Gaza abzulenken.

'Solche Anschuldigungen richten sich gegen die Olympische Charta, die auf Frieden und Freundschaft basiert, und sind ein weiteres Beispiel für die mangelnde Einhaltung universeller und internationaler Normen und Werte durch das zionistische Regime.', so er.

Er wies darauf hin, dass die Anschuldigungen eines Regimes, das in den letzten zehn Monaten die Grenzen der Grausamkeit überschritten hat, indem es Zehntausende unschuldiger Palästinenser, darunter Männer, Frauen und Kinder, getötet hat, lächerlich als glaubwürdig sind.

Laut Kanaani wird der Sportkonvoi der Islamischen Republik Iran mit Dutzenden von Athleten und nationalen Meistern an den Olympischen Spielen in Paris teilnehmen.