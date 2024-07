Antizionistische Demonstrationen in Paris vor der Eröffnung der Olympischen Spiele

Zeitgleich mit dem Beginn der Olympischen Spiele 2024 in Paris wird in dieser Stadt eine Demonstration gegen das kriminelle zionistische Regime stattfinden.

Die antizionistische Demonstration beginnt um 19:00 Uhr Ortszeit.

Demonstrationen gegen das israelische Regime in Paris und am Rande der Eröffnungszeremonie der Olympischen Spiele werden live vom Nachrichtensender Al-Alam übertragen.

Mark Perlmutter, ein amerikanisch-jüdischer Arzt, der seit einiger Zeit ehrenamtlich in Gaza-Krankenhäusern arbeitet, sagte am Dienstag in einem Interview mit dem Fernsehsender CBS: Scharfschützen der israelischen Armee zielen gezielt auf Zivilisten, darunter auch Kinder in Gaza.

Er sagte über die vorsätzliche Tötung palästinensischer Kinder in Gaza: Israels beste Scharfschützen schießen nicht zweimal auf dasselbe Kind!