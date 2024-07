Grossi erklärte sich bereit, sich mit Peseschkian zu treffen

In der Botschaft von Grossi heißt es: Ich möchte Masoud Pezeshkian zu seiner Wahl zum Präsidenten der Islamischen Republik Iran gratulieren.

Die Zusammenarbeit zwischen der IAEA und dem Iran steht seit langem im Fokus der internationalen Aufmerksamkeit. Ich bin zuversichtlich, dass wir durch Zusammenarbeit entscheidende Fortschritte in dieser wichtigen Frage erzielen können.

In diesem Zusammenhang möchte ich meine Bereitschaft bekunden, so bald wie möglich in den Iran zu reisen und mit dem iranischen Präsidenten Massoud Pezeshkian zusammenzutreffen

Der Generaldirektor der IAEO hatte zuvor über den Iran gesagt: Ich glaube, dass wir zur Diplomatie zurückkehren müssen. Wir hatten einen umfassenden gemeinsamen Aktionsplan, aber heute existiert er nur noch auf dem Papier und niemand setzt ihn um oder hält sich daran.