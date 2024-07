Als Reaktion auf die Anschläge des israelischen Regimes gegen Teheran erklärte die Vertretung der Islamischen Republik Iran bei den Vereinten Nationen: Terroristische Akte haben keinen Platz in der Logik von Widerstandsgruppen. Lüge und Täuschung ändern nicht die Stellung des Klägers und des Angeklagten.

In einem Bericht warnte die Nachrichtenagentur Reuters das israelische Regime gegenüber Frankreich vor der Möglichkeit einer Sabotage während der Olympischen Spiele durch unser Land oder Widerstandsgruppen.

Die Nachrichtenagentur Reuters berichtete, dass das israelische Regime Frankreich vor der Möglichkeit einer Sabotage während der Olympischen Spiele durch den Iran oder Widerstandsgruppen gewarnt habe.

Der israelische Außenminister setzte seine anti-iranischen Behauptungen fort und warnte am Donnerstag in einem Brief an seinen französischen Amtskollegen vor einem möglichen vom Iran unterstützten Plan, israelische Sportler und Touristen während der Olympischen Spiele in Paris ins Visier zu nehmen.