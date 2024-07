Die deutsche Polizei hat dieses Gebäude angegriffen und seit heute Morgen sein Eigentum beschlagnahmt. Laut einer informierten Quelle befanden sich zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Nachricht Polizisten im Haus des Leiters des Islamischen Zentrums.

Das deutsche Innenministerium behauptet, das Islamische Zentrum Hamburg (IZH) verfolge die Ziele des extremen Islamismus. Das Ministerium teilte in einer Erklärung mit, dass Behörden in acht Bundesländern am frühen Mittwoch 53 Gebäude der Organisation per Gerichtsbeschluss durchsucht hätten.

Neben dem Islamischen Zentrum Hamburg wurden auch seine Zweigstellen in Frankfurt, München und Berlin verboten. Als Folge dieser deutschen Aktion werden vier schiitische Moscheen geschlossen.

Unter dem Vorwand, die Aktivitäten der Hisbollah zu unterstützen, führte die deutsche Polizei im vergangenen Jahr eine Razzia im Islamischen Zentrum Hamburg durch.

Das Islamische Zentrum Hamburg hat stets betont, dass es jede Form von Gewalt und Extremismus verurteilt und sich stets für Frieden, Toleranz und Dialog zwischen den Religionen einsetzt.