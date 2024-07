Irans Botschafter wies die Vorwürfe Amerikas, Englands und Frankreichs gegen Teheran zurück

Teheran (IRNA) - In einem Brief an den Präsidenten des Sicherheitsrats wies der iranische Botschafter bei den Vereinten Nationen die Vorwürfe Amerikas, Englands und Frankreichs gegen die Islamische Republik Iran zurück und sagte: „Der Zweck solcher Anschuldigungen besteht lediglich darin, die internationale Aufmerksamkeit von den Grundursachen der aktuellen Situation in der Region abzulenken und das israelische Regime zu unterstützen.“

„Die Vertreter der USA, Großbritanniens und Frankreichs missbrauchten den Sicherheitsrat erneut, um haltlose Anschuldigungen gegen die Islamische Republik Iran zu erheben. Auf der Sitzung des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen am 22. Juli 2024 veröffentlichte der Vertreter des israelischen Regimes, dessen Führer und Beamte die Hände mit dem Blut des unschuldigen palästinensischen Volkes befleckt haben, falsche Informationen gegen mein Land“, erklärte Amir Saeid Irvani am Dienstag. „Die Islamische Republik Iran verurteilt und weist alle haltlosen Anschuldigungen, die bei diesem Treffen gegen sie erhoben wurden, kategorisch zurück. Iran weist auch die unbegründeten Anschuldigungen des US-Vertreters auf der Sitzung des Sicherheitsrats bezüglich der Lage im Jemen entschieden zurück“, fuhr er fort. „Die Mehrheit der Mitglieder des Sicherheitsrats betonte die Hauptursache der aktuellen Situation in der Region, die nichts anderes ist: Israels barbarische Verbrechen gegen die unschuldige Bevölkerung von Gaza und die Forderung nach einem sofortigen Ende des Krieges gegen die Bevölkerung von Gaza“, betonte er. „Iran verurteilt aufs Schärfste die Terroranschläge und aggressiven Aktionen des israelischen Regimes am 20. Juli 2024 im Hafen von Hodeidah im Jemen“, schloss er.