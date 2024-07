60 Länder nehmen an der Amtseinführungszeremonie des iranischen Präsidenten teil

In einem Interview mit dem IRNA sagte Mojtaba Yousefi: Bisher haben 60 Länder ihre Anwesenheit bei der Amtseinführung des Präsidenten angekündigt, und die Anwesenheit von Beamten dieser Länder bei dieser Zeremonie ist entschieden.

Er erklärte: Die Delegationen dieser 60 Länder befinden sich auf unterschiedlichen Ebenen, unter ihnen sind vier Präsidenten, 12 Parlamentspräsidenten und sieben Premierminister.

Das Mitglied des Parlamentspräsidiums betonte: Außerdem werden drei Beamte auf der Ebene des Vizepräsidenten, zwei Beamte auf der Ebene des stellvertretenden Premierministers und 14 Außenminister an der Einweihungszeremonie teilnehmen.

Die Zeremonie zur Anprangerung des Dekrets des Präsidenten am 7. August wird in der Husseiniyya (RA) von Imam Khomeini in Anwesenheit des obersten Führers der Revolution sowie nationaler und militärischer Beamter stattfinden.

Die Amtseinführungszeremonie des gewählten iranischen Präsidenten findet am Dienstag, 28. Juli, um 16:00 Uhr in Anwesenheit nationaler Beamter und ausländischer Gäste im öffentlichen Saal des Parlaments statt.