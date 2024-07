Wir sind von Ihrer Einladungsbotschaft tief beeindruckt

In einem Brief an Ayatollah Khamenei drückte eine Gruppe belgischer Jugendlicher ihre Wertschätzung für seinen jüngsten Brief zur Unterstützung der Solidaritätsbekundungen mit dem Volk von Gaza an amerikanischen und europäischen Universitäten aus.

Sie schrieben: Wir sind zutiefst bewegt von Ihrer Botschaft, in der Sie nach Gerechtigkeit rufen und nach der Wahrheit suchen, sowie von Ihrem unerschütterlichen Engagement für die Sache Palästinas und der Unterdrückten der Welt.

In diesem Brief heißt es: Ihr unermüdlicher Einsatz für gegenseitiges Verständnis, Gerechtigkeit und Solidarität bei der Bewältigung der komplexen Herausforderungen, vor denen wir stehen, ist von grundlegender Bedeutung und wir sind entschlossen, unser Verständnis des Islam zu vertiefen.

Belgische Jugendliche betrachteten die Bewegung europäischer und amerikanischer Studenten zur Unterstützung Palästinas als Zeichen dafür, dass westliche Jugendliche sich der Ungerechtigkeiten in der Welt bewusst sind, und betonten: Wir freuen uns darauf, diesen fruchtbaren Austausch im Geiste des Dialogs und der konstruktiven Zusammenarbeit fortzusetzen.

Dieser Brief wurde in den Versionen Farsi, Englisch, Französisch und Arabisch unter dem Hashtag LETTER4LEADER veröffentlicht.