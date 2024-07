Israelische Scharfschützen zielen auf die Köpfe und Herzen von Kindern in Gaza

Mark Perlmutter, ein amerikanisch-jüdischer Arzt, der seit einiger Zeit ehrenamtlich in Gaza-Krankenhäusern arbeitet, sagte in einem Interview mit dem Fernsehsender CBS: Scharfschützen der israelischen Armee zielen gezielt auf Zivilisten, darunter auch Kinder in Gaza.

Er sagte über die vorsätzliche Tötung palästinensischer Kinder in Gaza: Israels beste Scharfschützen schießen nicht zweimal auf dasselbe Kind!

Dieser amerikanische Chirurg fügte hinzu: Ich habe medizinische Dokumente und Bilder von zwei palästinensischen Kindern, die zeigen, dass die Scharfschützen genau auf ihre Herzen gezielt haben, und das kann kein Zufall sein.

Perlmutter wies darauf hin, dass er in den letzten drei Jahrzehnten 40 Mal in schwierigen medizinischen Missionen in kriegszerrütteten und kritischen Regionen der Welt gedient habe: Das Blutbad, das ich in der ersten Woche meines Aufenthalts in Gaza sah, ist vergleichbar mit allem, was ich in diesen 30 Jahren gesehen habe.