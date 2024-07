Die Kamelhaltung ist eine bedeutende Tätigkeit in der Wüstenprovinz Sistan und Belutschistan im Südosten des Iran. Diese Tiere sind gut an das raue Klima angepasst und gelten als wertvolle Vermögenswerte in der Wüste, was diese Region trotz aufeinanderfolgender Dürreperioden zu einer attraktiven Investitionsmöglichkeit macht.