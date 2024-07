Reaktion des Islamischen Dschihad auf die veröffentlichten Nachrichten über Inhalt der Erklärung des Treffens palästinensischer Gruppen in China

Teheran (IRNA) - Als Reaktion auf die in den Medien veröffentlichten Nachrichten über den Inhalt der Abschlusserklärung des Treffens der palästinensischen Gruppen in China kündigte der Palästinensische Islamische Dschihad an, dass er niemals eine Formel akzeptieren werde, die das zionistische Regime anerkenne.

Ein Mitglied des Politischen Rates der Palästinensischen Islamischen Dschihad-Bewegung sagte: „Was den Medien über den Inhalt der Abschlusserklärung des palästinensischen Dialogs in China zugespielt wurde, ist falsch.“ Zuvor hatten einige Medien erklärt, dass in der Abschlusserklärung des Treffens das Engagement für die Bildung eines unabhängigen palästinensischen Staates „gemäß den internationalen Resolutionen 181 und 2334“ betont wurde. „Die Bewegung des Islamischen Dschihad hat die Palästinensische Befreiungsorganisation (PLO) stets aufgefordert, die Anerkennung Israels einzustellen. Der Islamische Dschihad hat die Bildung eines Notfallkomitees oder einer Notfallregierung zur Bewältigung des Völkermords und der Zerstörung der palästinensischen Sache gefordert“, bekräftigte er. Chinas Außenminister gab am Dienstag die von 14 palästinensischen Gruppen erzielte Vereinbarung zur Bildung einer „Übergangsregierung der nationalen Versöhnung“ im Gazastreifen nach dem Krieg bekannt.