Iran ist immer bereit, unter Berücksichtigung aller Aspekte Gespräche zu führen, die Rechte der Nation Irans zu erreichen

In einem Telefongespräch mit dem japanischen Premierminister dankte Masoud Pezeshkian Kishida für seine Glückwunschbotschaft und äußerte gleichzeitig die Hoffnung, dass sich das Niveau der Beziehungen und der Zusammenarbeit zwischen beiden Seiten weiter verbessern werde.

„Der Ausbau der Beziehungen zu asiatischen Ländern, einschließlich Japan, ist eine der außenpolitischen Prioritäten der Islamischen Republik Iran, und ich hoffe, dass wir durch die Zusammenarbeit dazu beitragen können, die Beziehungen durch den Ausbau wirtschaftlicher und kommerzieller Interaktionen zu stärken“, fuhr er fort.

„Bedauerlicherweise dauern die Angriffe des zionistischen Regimes auf Gaza als klares Beispiel für Verbrechen und Völkermord bereits seit mehr als 280 Tagen an. Wir hoffen, dass Japan als regelmäßiges Mitglied des Sicherheitsrats und der Gruppe der Sieben mehr Anstrengungen unternehmen wird, um Druck auf dieses Regime und seine Unterstützer auszuüben, um die Angriffe auf Gaza zu stoppen“, bekräftigte er.

„Die Beziehungen zwischen Iran und Japan basieren auf der langjährigen Freundschaft zwischen den beiden Nationen, und es wird eine Quelle der Freude sein, dass wir während Ihrer Präsidentschaft konstruktiv zusammenarbeiten können“, erklärte Fumio Kishida.

„Japan wird seine aktive Diplomatie ernsthaft fortsetzen, um einen Waffenstillstand zu erreichen, den Palästinensern in Gaza Hilfe zu leisten und die Ausbreitung von Konflikten in der Region zu verhindern. Die internationale Gemeinschaft, darunter auch Japan, erwartet von Ihrer künftigen Regierung große Erwartungen an eine wirksame Zusammenarbeit in dieser Hinsicht“, fügte er hinzu.

„Angesichts seiner langjährigen Freundschaft mit der Islamischen Republik Iran und seiner engen Beziehungen zu den Vereinigten Staaten ist Japan bereit, eine konstruktive Rolle zwischen beiden Seiten zu spielen, um das JCPOA wiederzubeleben“, schloss er.