UNRWA verurteilt den Befehl des zionistischen Regimes, die Stadt Khan Yunis zu evakuieren

UNRWA sagte in einer Erklärung, dass die von der israelischen Armee am Montag erlassenen Befehle noch mehr Leid für die Menschen im Gazastreifen bedeuten würden.

In dieser Erklärung fügte UNRWA hinzu, dass diese Aktion des zionistischen Regimes das Leben von etwa 400.000 Menschen in Khan Yunis beeinträchtigt und die Menschen, die zur Flucht gezwungen wurden, keinen sicheren Ort haben, an den sie gehen können.

In den letzten 12 Stunden tötete das zionistische Regime 70 Palästinenser und verletzte 200 Menschen, die meisten davon Kinder und Frauen.

Am Montag startete die israelische Armee eine neue Bodenoperation im Osten von Khan Yunis.