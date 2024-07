Palästinensischer Antrag, das zionistische Regime von den Olympischen Spielen in Paris auszuschließen

Teheran (IRNA) - In einem Brief an den Vorsitzenden des Internationalen Olympischen Komitees Thomas Bach forderte das Palästinensische Olympische Komitee den Ausschluss des zionistischen Regimes von den Olympischen Spielen in Paris.

In dem Brief des Palästinensischen Olympischen Komitees wurde betont, dass palästinensischen Athleten, insbesondere denen in Gaza, eine sichere Durchreise verwehrt wird und sie unter den anhaltenden Konflikten stark gelitten haben. „Fast 400 palästinensische Sportler wurden getötet, und die Zerstörung von Sportstätten verschärft die Lage der Sportler, die ohnehin schon strengen Einschränkungen unterliegen“, hieß es in diesem Brief. Dieser Ausschuss hat sich auch auf die jüngste Stellungnahme des Obersten Gerichtshofs der Vereinten Nationen zur Illegalität der Besetzung palästinensischen Landes durch das zionistische Regime bezogen.