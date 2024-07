Pezeshkian: Der Ausbau der Beziehungen zu Kasachstan ist eine der Prioritäten des Iran

Der kasachische Präsident Kassym-Schomart Tokajew gratulierte Dr. Pezeshkian am Montag in einem Telefonat mit dem gewählten Präsidenten erneut zu seiner Wahl.

Er bekräftigte: Die Beziehungen zwischen den beiden Ländern sind während der Ära des verstorbenen Präsidenten des Iran auf dem Weg der zunehmenden Entwicklung auf der Grundlage gegenseitigen Vertrauens vorangeschritten, und ich hoffe, dass dieser Prozess unter der Führung Seiner Exzellenz fortgesetzt wird.

Er betonte das Interesse seines Landes an einer bilateralen Zusammenarbeit mit der Islamischen Republik Iran in den Bereichen Transit, Energie, technische Dienstleistungen sowie finanzieller, wirtschaftlicher und kommerzieller Austausch, regionale Zusammenarbeit und Interaktion in Form der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit und der Eurasischen Wirtschaftsunion Union.

Der gewählte iranische Präsident dankte dem Präsidenten Kasachstans für die Glückwünsche und den Anruf und betrachtete die Entwicklung der Beziehungen zu diesem Land in Form des Ansatzes der Stärkung der nachbarschaftlichen Beziehungen als eine der Prioritäten der Außenpolitik der Islamischen Republik Iran.