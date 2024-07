Der ausländische Transit durch den Iran erreicht 7,6 Millionen Tonnen

„Mohammed Rizwanifar“ gab dies bekannt und sagte: Der Zoll von Piranshahr in der Provinz West-Aserbaidschan ist in den ersten vier Monaten dieses Jahres im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres um 661 Prozent gewachsen und hat unter den Zollabfertigungen für Transitherkunft am stärksten zugenommen.

'Nach dem Zoll von Piranshahr war der höchste Anstieg des Auslandstransits von der Herkunft der Zölle Sarakhs, Parviz Khan und Bashmaq zu verzeichnen, was in diesem Zeitraum einen Anstieg von 286 %, 197 % bzw. 111 % zeigt.', fuhr er fort.

Er wies darauf hin, dass im vierten Quartal 2023 das größte Volumen des ausländischen Transits vom Ursprung des Zolls von Parviz Khan durchgeführt wurde, und erklärte: Während dieser Zeit wurden 2 Millionen und 166 Tausend Tonnen Waren vom Ursprung des Zolls von Parviz Khan in der Provinz Kermanshah durchgesetzt.

'Als nächstes folgten die Zölle der Sonderregionen Shahid Rajaei, Bashmaq, Bazargan und Piranshahr.', so er.