„Jerusalem Post“ schrieb in ihrem Bericht: „Auch Halevi tat nichts, um die Lage der Armee zu verbessern. Während seiner Amtszeit verschlechterte sich die Lage in der Armee.“

Diese zionistische Zeitung fügte hinzu: „Der Stabschef vernichtet die Armee und der Kriegsminister Yoav Gallant führt seine Befehle aus und Premierminister Benjamin Netanyahu leitet die Operationen.“

Die Zeitung „Jerusalem Post“ wies daraufhin auf fünf Anzeichen für ein Scheitern und eine Niederlage der Armee des zionistischen Regimes hin und zählte sie wie folgt auf:

Unterlassene Sicherung der Stützpunkte

Halevi hat keine Maßnahmen ergriffen, um die von der Luftwaffe genutzten Stützpunkte und Flughäfen gegen Marschflugkörper und Drohnen zu sichern. Dieses Risiko betrifft den Flug und die Landung von Kampfflugzeugen.

Eindringen von Vandalen und anderen Personen

Der Stabschef der Armee hat keinen Plan umgesetzt, um das Eindringen verschiedener Personen in Luftwaffenstützpunkte, den Diebstahl von Waffen und Munition sowie die Zerstörung von Flugzeugen und Panzern zu verhindern.

Fehlende Planung zur Verstärkung der Bodentruppen

In den letzten 20 Jahren hat die Stärke der Bodentruppen abgenommen, und Halevi hatte keinen Plan, diese Streitkräfte zu verstärken.

Mangelnde Aufmerksamkeit für Israels innere Front

Das Hauptquartier der Armee hat keine Maßnahmen zur Verteidigung der (zionistischen) Siedlungen im Norden (im besetzten Palästina) und nahe der Grenze zum Libanon ergriffen. Die Armee hat keine Lösung, um den täglichen Raketen-, Mörser-, Raketen- und Drohnenangriffen der Hisbollah entgegenzuwirken.

Abhängigkeit von Kampfflugzeugen

In seinem Mehrjahresplan hat Holloway alle 18 Milliarden Dollar an US-Hilfen in den Bereich der Kampfflugzeuge investiert. Dies trotz der Tatsache, dass diese Flugzeuge in zukünftigen Kriegen keine große Wirkung haben werden.