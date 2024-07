Irans Innenminister trifft in Bagdad ein

Teheran (IRNA) - Der Innenminister der Islamischen Republik Iran ist an diesem Montagmorgen in Bagdad eingetroffen, um an der zweiten Regionalkonferenz zum Kampf gegen Drogen in den Nachbarländern des Irak teilzunehmen und auch mit den hohen Beamten dieses Landes zu sprechen.

Bei seiner Ankunft am internationalen Flughafen Bagdad wurde Ahmad Vahidi von seinem irakischen Innenminister Abdul Amir al-Shammari begrüßt. Das Treffen und die Gespräche mit hohen Beamten des Irak, die Teilnahme an der zweiten Regionalkonferenz zum Kampf gegen Drogen in den Nachbarländern des Irak sowie die Weiterverfolgung von Fragen im Zusammenhang mit der Arbaeen-Zeremonie und den vorhandenen Kapazitäten gehören zu den wichtigsten Schwerpunkten. Während dieser zweitägigen Reise wird Vahidi auch ein Gespräch mit den Ministern der an dieser Regionalkonferenz teilnehmenden Länder über die bilaterale Zusammenarbeit zur Bekämpfung des Drogenhandels in der Region führen. Heute findet in Anwesenheit der Minister der Mitgliedsländer und Polizeichefs der Islamischen Republik Iran und der Länder Saudi-Arabien, Jordanien, Kuwait, Türkei, Ägypten, Syrien und Libanon die zweite Regionalkonferenz zum Kampf gegen Drogen in den Nachbarländern des Irak statt.