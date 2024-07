Zweiter Angriff der Hisbollah auf die zionistische Siedlung Dona

In einer Erklärung gab die libanesische Hisbollah bekannt, dass sie als Reaktion auf die Verbrechen des zionistischen Regimes an der Zivilbevölkerung im Südlibanon, insbesondere in der Stadt Adloun, die Stadt Dona im Norden Palästinas mit Katjuscha-Raketen angegriffen habe.

Dies ist der zweite Angriff der Hisbollah auf die Stadt Dona. Am Samstag hat der libanesische Widerstand auf Befehl des Generalsekretärs der Hisbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, die Stadt zum ersten Mal mit Dutzenden von Raketen angegriffen.

Der Generalsekretär der libanesischen Hisbollah hatte die Zionisten zuvor gewarnt, dass der Widerstand seines Landes auf neue Siedlungen abzielen werde, die bisher nicht ins Visier genommen worden seien.