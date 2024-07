Hamas: Der Sicherheitsrat sollte die notwendigen Maßnahmen ergreifen, die israelische Besatzung zu beenden

Nach Angaben palästinensischer Medien begrüßte die islamische Widerstandsbewegung Hamas das rechtskräftige Urteil des Internationalen Gerichtshofs.

In diesem Urteil werden die Ablehnung der Legitimität des zionistischen Regimes in den palästinensischen Gebieten, das baldmöglichste Ende der Besetzung Tel Avivs und die Einstellung der zionistischen Siedlung in den palästinensischen Gebieten betont.

In diesem Urteil werden die Aggressionen und Verbrechen des zionistischen Regimes gegen die palästinensische Nation und ihr Land erwähnt.

In dieser Erklärung betonte die Hamas, dass der Erlass dieser Entscheidung das internationale System dazu zwinge, sich für die Beendigung der Besatzung und die Umsetzung der Resolutionen des Internationalen Gerichtshofs verantwortlich zu fühlen und so die gefährliche Entwicklung von Siedlungen im Westjordanland zu verhindern.

In dieser Erklärung heißt es: „Nach der Entscheidung des Internationalen Gerichtshofs, die mit Stimmenmehrheit gefällt wurde, fordern wir die Generalversammlung der Vereinten Nationen und den Sicherheitsrat auf, die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um die israelische Besatzung zu beenden.“