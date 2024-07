Der jüngste Drohnenangriff auf Tel Aviv zeigt den erheblichen Fortschritt der Widerstandsachse

Die New York Times behauptete: „Die Drohne, die Tel Aviv angegriffen hat, scheint eine andere Version von „Samad 3“ zu sein.“

„Um den Verteidigungssystemen zu entkommen, wurde das UAV in einer dunklen Farbe lackiert und im Vergleich zum Samad 3 mit einem größeren Treibstofftank und Motor ausgestattet, was ihm den Flug nach Tel Aviv ermöglichte“, betonte New York Times.

Jemenitische Streitkräfte haben am Freitagmorgen Tel Aviv mit Jaffa-Drohnen angegriffen.Dabei wurde ein Zionist getötet und acht weitere verletzt.

Nachdem sie in den Luftraum von Tel Aviv eingedrungen war, zielte diese Drohne auf ein Gebäude in der Nähe der amerikanischen Botschaft in diesem Gebiet.