Bagheri, der nach New York reiste, um an zwei Sitzungen des UN-Sicherheitsrates teilzunehmen, hatte am Rande dieser Treffen bilaterale Treffen mit einigen seiner Amtskollegen und internationalen Beamten.

Bagheri traf sich zuvor mit dem Präsidenten der Generalversammlung der Vereinten Nationen, Denis Francis, sowie seinen Amtskollegen, darunter den Außenministerien Russlands, des Libanon, Kuwaits und Ungarns.