Die Zahl der Märtyrer im Gazastreifen erreicht 38.794

Das palästinensische Gesundheitsministerium gab bekannt, dass das zionistische Regime in den letzten 24 Stunden vier Verbrechen im Gazastreifen begangen hat, bei denen 81 Menschen getötet und 198 weitere verletzt wurden.

Dem Bericht zufolge hat die Zahl der Märtyrer im Gazastreifen seit Oktober 2023 38.794 und die Zahl der Verletzten 89.364 erreicht.

Ärzte ohne Grenzen (MSF) warnte in einer kürzlich veröffentlichten Erklärung vor der katastrophalen Situation in den Krankenhäusern des Gazastreifens und erklärte, dass es in den Krankenhäusern in der Region an den grundlegendsten Einrichtungen fehle und dass jede Sekunde mehr Menschen infolge der anhaltenden Situation sterben.

Dementsprechend setzt jeder Angriff auf den Gazastreifen die medizinischen Teams und das medizinische Personal in der Region unter unerträglichsten Druck.