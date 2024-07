Bagheri: Israels Angriffe sind die Quelle der eskalierenden Spannung der Krise in der Region

Ali Bagheri und Sergej Lawrow trafen sich am Dienstagabend Ortszeit im Hauptquartier der Vereinten Nationen in New York und besprachen den neuesten Stand der bilateralen Zusammenarbeit und regionale Fragen.

Bagheri verwies auf die jüngsten Entwicklungen in der bilateralen Zusammenarbeit zwischen der Islamischen Republik Iran und der Russischen Föderation und bewertete die Fortschritte der bilateralen Beziehungen in die richtige Richtung.

Ali Bagheri betonte die Notwendigkeit, die Fortsetzung der Verbrechen und Angriffe der Zionisten gegen die unterdrückte Bevölkerung von Gaza so schnell wie möglich zu verhindern.

Er nannte die Vernachlässigung dieses Themas und die Ausweitung der Angriffe des Regimes die Ursache für die eskalierende Spannung der Krise in der Region.

Als Reaktion auf Russlands Plan, die Palästinenserfrage und die zionistischen Verbrechen im Gaza-Krieg zur Sprache zu bringen, würdigte er die Bemühungen Russlands während seiner Amtszeit als Präsident des Sicherheitsrats.