Die Zerstörung Israels durch die gegenwärtige Generation wird in Gaza stattfinden

Teheran (IRNA) - Seyyed Hassan Nasrallah, Generalsekretär der libanesischen Hisbollah, sagte am Dienstagabend, dass die Zerstörung des zionistischen Regimes, so Gott will, von der in Gaza anwesenden Generation und den unterstützenden Fronten erreicht werden wird.

„Wir bedauern, was im Sultanat Oman passiert ist, und sprechen unser Beileid aus. Einer der Segen des Al-Aqsa-Sturms und der Solidarität der unterstützenden Fronten untereinander, insbesondere im Libanon, im Irak und im Jemen, besteht darin, dass die sektiererische Hetze, an der Amerika seit Jahren arbeitet, ihren Tiefpunkt erreicht hat“, betonte er. „Was in unserer Region seit 1948 passiert ist, ist eine große Korruption und der zionistische Feind erniedrigt mit Unterstützung des Westens alle Araber. Feindliche Wissenschaftler und Experten schätzen, dass 70 oder 80 Jahre nach der Errichtung dieses Regimes seine Zerstörung eintreten wird“, fuhr er fort. „Natürliche, historische und soziale Daten deuten darauf hin, dass dieses Regime nun ein kritisches Stadium erreicht hat“, schloss er.