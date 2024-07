Guterres: Jeder Ort in Gaza ist ein möglicher Ort für Tötungen

„Das Ausmaß der Zerstörung im Gazastreifen ist unvorstellbar und inakzeptabel, und im Gazastreifen gibt es keinen sicheren Ort“, erklärte Antonio Guterres.

Der UN-Generalsekretär forderte alle Parteien auf, „Mut zu zeigen und ihre Bereitschaft zu einer Einigung zu erklären“.

Die Direktorin des Informationsbüros des Hilfs- und Arbeitsamts für palästinensische Flüchtlinge (UNRWA) in Gaza Enas Hamdan gab am Sonntagabend außerdem bekannt, dass seit Beginn des Gaza-Krieges 190 Einrichtungen dieses Hilfswerks in diesem Streifen zerstört wurden.

„Unsere Einrichtungen dienen vor allem der humanitären Hilfe für Vertriebene. Leider gibt es im Gazastreifen keinen sicheren Ort“, betonte sie.