„Wir nutzen die Kapazitäten des Sicherheitsrats, die Rechte der palästinensischen Nation zu verteidigen“

Am Montag Ortszeit fügte Ali Bagheri bei seiner Ankunft in New York hinzu: „Morgen findet ein Treffen zum Thema Multilateralismus und am Mittwoch ein Treffen zu Palästina statt. Beide Themen sind auf unterschiedliche Weise für die Welt und die internationalen Beziehungen sowie für die Islamische Republik Iran wichtig.“

„In Gaza kommt es seit neun Monaten zu einem offenen Verbrechen und Völkermord. In den vergangenen Monaten nahm der Märtyrer Amir Abdullahian, Außenminister der Islamischen Republik Iran, sowohl an der Generalversammlung als auch an den Sitzungen des Sicherheitsrats teil“, betonte er.

„Derzeit versucht die Islamische Republik Iran, die Kapazitäten des UN-Sicherheitsrates zu nutzen, um die Rechte und Positionen des palästinensischen Volkes zu verteidigen und auch die Verbrechen des zionistischen Regimes aufzuklären“, stellte Bagheri fest.