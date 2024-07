Trauer und Speisung im Dorf „Kohestan“ Behshahr

Die Frauen des Dorfes Kohestan in Behshahr kochen ab dem ersten des Monats Muharram 10 Nächte lang in ihren Häusern Essen und legen es in große Tabletts, die Majme genannt werden. Nachdem die Trompete von der Spitze des Minaretts der Moschee ertönt ist, setzen sich die Dorfbewohner die Tabletts auf den Kopf und gehen zur Moschee, um Essen an die Trauernden von Imam Hossein zu verteilen.