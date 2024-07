CNN: Der Angriff auf Trump sei ein „neues dunkles Kapitel“ in der US-Politik

CNN berichtete: Der Versuch, Trump zu ermorden, der ein neues dunkles Kapitel in der verfluchten Geschichte amerikanischer politischer Gewalt aufschlug, versetzte die Vereinigten Staaten in einer der angespanntesten Perioden der modernen Geschichte in einen großen Schock.

Diesem Bericht zufolge ist der gestrige (Samstag) Angriff auf den ehemaligen Präsidenten bei einer Wahlkampfveranstaltung, wenige Tage vor der Annahme der republikanischen Nominierung, ein Angriff auf die Demokratie.

Berichten zufolge hielt Trump vor dem gestrigen Angriff eine Rede vor den Anhängern, die vor und hinter ihm standen, als plötzlich Schüsse zu hören waren.

Er bedeckte sofort sein Gesicht und verschwand hinter dem Podium, während die Leute gleichzeitig zu schreien begannen. Wenig später wurde klar, dass die Kugel Trumps Ohr traf und es blutete.

Nach Angaben der Behörden eröffnete ein Schütze das Feuer vom Dach eines Gebäudes außerhalb des Versammlungsbereichs in Butler, Pennsylvania.