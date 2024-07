Die Identität der Person, die Trump erschossen hat, wurde ermittelt

Er, der nach Butler, Pennsylvania, reiste, um die Wahlkundgebung des ehemaligen Präsidenten der Vereinigten Staaten zu fotografieren, konnte eine der mehreren Kugeln fotografieren, die auf diese republikanische Persönlichkeit abgefeuert wurden.

Das besagte Bild zeigt, dass eine der abgefeuerten Kugeln in der Nähe von Trumps Kopf vorbeiging. Er hat diese Fotos mit einer Verschlusszeit von 1,8000 Sekunden aufgenommen, was in der Fotobranche als sehr schnell gilt.

Bei diesem Vorfall wurden zwei Menschen, darunter der Schütze, getötet und zwei weitere verletzt. Nach einer Behandlung in einem medizinischen Zentrum wurde Trump entlassen und verließ Pennsylvania.