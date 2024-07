Kanani: Zionisten haben gezeigt, dass sie keine rote Linie für Gaza kennen

Der Sprecher des Außenministeriums der Islamischen Republik Iran, Nasser Kanani, schrieb in einer Nachricht, die er auf seinem offiziellen Konto im virtuellen Raum teilte: Das jüngste in einer Reihe von Verbrechen, die vom kindertötenden zionistischen Regime begangen wurden, ist der Raketenbeschuss der Flüchtlingslager in der Region Al-Mawasi und der westlichen Gebiete von Khan Yunis im südlichen Gazastreifen.

Ihm zufolge findet dieses Verbrechen unter dem anhaltenden Schweigen der internationalen Gemeinschaft und im Schatten der offenen militärischen Unterstützung der Vereinigten Staaten sowie in Begleitung einiger betrügerischer europäischer Regierungen und inmitten von Nachlässigkeit und mangelnder Nutzung der Kapazitäten der islamischen Länder statt.

'Die Zionisten haben wieder einmal gezeigt, dass sie als Entschädigung für ihre Niederlagen auf dem Schlachtfeld gegen den Widerstand keine menschliche und moralische rote Linie gegenüber den wehrlosen Bewohnern des Gazastreifens anerkennen.', fügte er hinzu.

Am Samstag bombardierte die Armee des zionistischen Regimes die Stadt Khan Younis im südlichen Gazastreifen, wobei mindestens 71 Menschen getötet und 289 weitere verletzt wurden.