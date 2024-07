Kanani: BRICS-Staaten konfrontieren westliche Lügen

Der Sprecher des Außenministeriums sagte: Bei dem von Moskau ausgerichteten Treffen der Leiter der Informationsabteilungen und Sprecher der BRICS-Mitgliedstaaten kam es zu einer Diskussion und einem Meinungsaustausch zu verschiedenen Themen, darunter auch zur Stärkung der Medien- und Kulturbeziehungen sowie der Bekämpfung der von den westlichen Medien verbreiteten Lügen.

In einem Interview mit dem IRNA-Korrespondenten in Moskau am Ende des Treffens bemerkte Nasser Kanani: Das Treffen der Sprecher fand im Rahmen der Pläne statt, die die russische Regierung für ihre einjährige Präsidentschaft der BRICS-Gruppe formuliert hat.

Er wies darauf hin, dass die Information und der Austausch gemeinsamer Informationen zwischen den BRICS-Mitgliedsländern über die Ziele dieser Gruppe zu den Themen dieses Treffens gehörten.

'Bei dem Treffen wurden auch Möglichkeiten erörtert, wie man Fehlinformationen sowie der Verbreitung von Lügen durch die sogenannten Mainstream-Medien, die mit der westlichen Gruppe verbunden sind, im Informationskreislauf gegen unabhängige Länder entgegenwirken kann.', fuhr er fort.

Laut Kanani stand auch die Stärkung der Medienbeziehungen zwischen den BRICS-Mitgliedsländern und der Austausch und die Verbreitung von Informationen in Bereichen, die für die Mitglieder von Interesse sind, auf der Tagesordnung des Treffens der Sprecher der Außenministerien der Mitgliedsländer.