Der Artikel des iranischen Präsidenten in der Zeitung Tehran Times: „Meine Botschaft an die neue Welt“

Dr. Masoud Pezeshkian hat erklärt, dass er in seiner Regierung eine opportunistische Politik verfolgen will, die im Einklang mit den nationalen Interessen, der wirtschaftlichen Entwicklung und den Bedürfnissen von Frieden und Sicherheit in der Region und der Welt steht, indem er ein „Gleichgewicht“ in den Beziehungen mit allen Ländern schafft.

„In dieser Hinsicht begrüßen wir ehrliche Bemühungen, Spannungen abzubauen, und werden ehrlich reagieren. Inmitten von Krieg und Unruhen in der Region hat das politische System Irans durch die Durchführung wettbewerbsorientierter, friedlicher und geordneter Wahlen seine Stabilität unter Beweis gestellt“, fügte er hinzu.

„In meiner Regierung wird die Stärkung der Beziehungen zu den Nachbarn eine Priorität sein. Wir werden die Bildung einer „starken Region“ anstreben und nicht Beziehungen, in denen ein Land allein versucht, andere zu dominieren“, betonte er.

„Ich betone, dass Regierungen gemäß der Völkermordkonvention von 1948 verpflichtet sind, die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um Völkermord zu verhindern, und nicht, Völkermord durch eine Normalisierung der Beziehungen zu Kriminellen zu belohnen!“, sagte Masoud Pezeshkian.

„China und Russland waren in schwierigen Zeiten immer unsere Freunde und Unterstützer. Wir schätzen diese Freundschaft sehr. Iran unterhält enge Beziehungen zu lateinamerikanischen Ländern und meine Regierung wird Maßnahmen ergreifen, um diese aufrechtzuerhalten und zu vertiefen, um Entwicklung, Dialog und Zusammenarbeit in allen Bereichen zu fördern“, stellte er fest.