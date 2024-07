Ryabkov: Russland wird auf die Stationierung amerikanischer Raketen in Deutschland militärisch reagieren

Ryabkovs Äußerungen erfolgen zu einem Zeitpunkt, an dem die Vereinigten Staaten und Deutschland am Mittwoch in einer Erklärung bekannt gaben, dass sie ab 2026 mit der Stationierung von Langstreckenfeuerwaffen in Deutschland beginnen werden, um ihr Engagement für die Verteidigung der NATO und Europas zu demonstrieren.

Er bewertete diese US-Aktion als einen angespannten Schachzug mit dem Ziel, Russland einzuschüchtern.

Der stellvertretende Außenminister Russlands betonte: „Ohne Angst und Aufregung werden wir zunächst einmal militärisch auf dieses neue Spiel reagieren.“

Der russische Präsident kündigte letzten Monat an, dass Russland die Produktion von Atomraketen mittlerer und kürzerer Reichweite wieder aufnehmen und überlegen solle, wo sie stationiert werden sollen.