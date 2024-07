Teheran (IRNA) - Das Gericht für internationale Beziehungen in Teheran hat ein Urteil gefällt, in dem die amerikanische Regierung und ihre Beamten zu 6.785.000.000 Dollar sowie zur Zahlung von Schadensersatz an Kinder mit Schmetterlingskrankheit verurteilt werden.

Nach dem Rückzug der amerikanischen Regierung aus dem JCPOA stellten einige mit den Vereinigten Staaten und europäischen Ländern verbundene Unternehmen den Handel mit der Islamischen Republik Iran ein, darunter das schwedische Unternehmen Molnlycke. Dieses Unternehmen gilt als weltweit einziger Hersteller von Wundheilverbänden für Schmetterlingspatienten, der die Vertretung und jeglichen Austausch mit dem Iran abbrach, sobald neue Sanktionen durch Donald Trump verhängt wurden.