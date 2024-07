Generalmajor Hossein Salami sagte am Mittwoch bei der Gedenkfeier für die Märtyrer des Ramadan-Lagers: Durch das Ramadan-Lager bildete sich der erste Kern des Modells eines gemeinsamen Widerstands zwischen den beiden Nationen Iran und Irak.

Generalmajor Salami verwies auf Wahres Versprechen-Operation und sagte: Diese Operation hat gezeigt, dass wir selbst handeln und das Schwert ziehen werden, wenn die Situation es erfordert.

'Der Widerstand, der in der fernen Vergangenheit mit der Bildung des Ramadan-Lagers in der islamischen Welt begann, ist sehr wichtig, und heute entstehen auf den politischen Seiten der islamischen Welt in schwierigen Momenten die schönsten Bindungen und die stärksten Bruderschaften.', so er.

Der Oberbefehlshaber des IRGC sagte: Der Widerstand konnte sich im Jemen, im Irak, im Libanon und in Palästina vervielfachen. Die jemenitischen Brüder vom Roten Meer haben den Anhängern des zionistischen Regimes den Weg versperrt, und das macht stolz.