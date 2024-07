Der Drohnenangriff des islamischen Widerstands im Irak auf das Kraftwerk des zionistischen Regimes

Bei diesem Angriff wurde das Kraftwerk „Rabin“ in den besetzten palästinensischen Gebieten zum Ziel eines Drohnenangriffs.

Es ist nicht das erste Mal, dass dieses Kraftwerk Ziel eines Drohnenangriffs des irakischen Islamischen Widerstands ist. Auch das Kraftwerk Rabin war in diesem Jahr Ziel eines Drohnenangriffs der irakischen Widerstandskräfte.

Am Dienstagabend zielte der Islamische Widerstand des Irak mit einer Drohne auf ein sensibles und wichtiges Ziel in Umm al-Rashrash (Eilat), um die Menschen in Palästina und Gaza zu unterstützen und auf die Verbrechen des zionistischen Regimes zu reagieren.