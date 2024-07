Das Ausmaß der Verbindungen zwischen Iran und Irak muss nicht erklärt werden

Am Montag gratulierte der Präsident des Irak, „Abdul Laif Rashid“, Masoud Pezeshkian zu seinem Sieg bei den Präsidentschaftswahlen und wünschte ihm viel Erfolg bei dieser Aufgabe.

Er beschrieb die Beziehungen zwischen der Islamischen Republik Iran und dem Irak als tiefgreifend, stark und im Einklang mit den Interessen beider Nationen und betonte das Interesse seines Landes an der Aufrechterhaltung und Förderung dieser Beziehungen sowie an der Schaffung einer Grundlage für die weitere Zusammenarbeit in der neuen Ära.

Pezeshkian würdigte die Bemühungen des Präsidenten dieses Landes bei der Entwicklung der Beziehungen zwischen Iran und Irak.

„Die beiden Länder haben in vielen Bereichen gemeinsame Ansichten und Positionen, was eine geeignete Plattform für die Vertiefung der Beziehungen und den Ausbau der Zusammenarbeit darstellt“, stellte er fest.