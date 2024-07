Pezeshkian an Nasrallah: Unterstützung für den Widerstand wird mit Stärke weitergehen

In einer Botschaft an den Generalsekretär der libanesischen Hisbollah schrieb der gewählte Präsident Masoud Pezeshkian: "Mit Grüßen und vielem Dank habe ich die wertvolle und liebevolle Botschaft Eurer Exzellenz nach meiner Wahl zum Präsidenten der Islamischen Republik Iran erhalten.

In der Botschaft heißt es weiter: Die Islamische Republik Iran hat immer den Widerstand der Menschen in der Region gegen das illegitime zionistische Regime unterstützt. Die Unterstützung des Widerstands wurzelt in der prinzipientreuen Politik der Islamischen Republik Iran, den Idealen des verstorbenen Imams (RA) und den Direktiven des Obersten Führers und wird mit Stärke fortgesetzt.

'Ich bin zuversichtlich, dass die Widerstandsbewegungen in der Region nicht zulassen werden, dass dieses Regime seine kriegstreiberische und verbrecherische Politik gegen die unterdrückten Völker Palästinas und anderer Nationen in der Region fortsetzt.', so er.

Pezeshkian würdigte die aufrichtigen Gebete von Sayyed Hassan Nasrallah und wünschte dem libanesischen Volk viel Erfolg und den heldenhaften Mudschaheddin des Widerstands einen Sieg.