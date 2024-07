Erdoğan telefoniert mit Pezeshkian

In einem Telefongespräch erklärte der türkische Präsident, dass die Beziehungen zwischen Iran und der Türkei eine lange Geschichte hätten und sagte: Ich glaube, dass diese Beziehungen in der neuen Ära in jedem Bereich weiterentwickelt werden.

In diesem Gespräch wurden bilaterale Beziehungen sowie regionale und internationale Themen besprochen.

Am Freitag fand im ganzen Land die zweite Runde der 14. Präsidentschaftswahlen statt, an der sich rund 50 Prozent der Wahlberechtigten beteiligten.

„Massoud Mezikian“ wurde in der zweiten Phase der 14. Präsidentschaftswahl mit 16.384.403 Stimmen zum gewählten Präsidenten des iranischen Volkes.