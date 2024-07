UNRWA: 2000 unserer Mitarbeiter wurden im Gaza-Krieg getötet

Philip Lazzarini, UNRWA-Generalkommissar, sagte: Etwa 2.000 unserer Mitarbeiter wurden bisher während des Krieges im Gazastreifen getötet, und unsere Institutionen im Gazastreifen waren seit Beginn des Krieges das Ziel israelischer Militäreinsätze.

'Es gibt keinen sicheren Ort in Gaza und es sollte so schnell wie möglich ein Waffenstillstand geschlossen werden. Denn wir brauchen einen sofortigen Waffenstillstand in Gaza und die Bereitstellung humanitärer Hilfe für seine Bewohner.', fuhr er fort.

Er verwies auch auf die Aussetzung der amerikanischen Hilfe für das UNRWA und fügte hinzu: Die Aussetzung der amerikanischen Unterstützung für die Organisation hatte negative Auswirkungen auf die Bereitstellung humanitärer Hilfe für die Bewohner des Gazastreifens.

Da seit Beginn des Einmarsches des zionistischen Regimes in den Gazastreifen neun Monate ohne Ergebnisse und Errungenschaften vergangen sind, versinkt dieses Regime von Tag zu Tag mehr und mehr in inneren und äußeren Krisen.

In dieser Zeit hat das zionistische Regime nichts anderes erreicht als Massaker, Zerstörung, Kriegsverbrechen, Verstöße gegen internationale Gesetze, Bombardierungen von Hilfsorganisationen und Hungersnöte in dieser Region.